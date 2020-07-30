Владимир Владимиров обсудил с министром здравоохранения готовность краевой медицины и сроки массовой иммунизации

Как сообщил Владимир Колесников, система здравоохранения края обладает достаточным запасом ресурсов для противодействия коронавирусу. Основная часть резерва созданных для инфекционных коек остаётся незадействованной. Даже с учетом «коронавирусного» фактора, в целом уровень смертности в крае в первом полугодии 2020 года на 3,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Отдельной темой обсуждения стала подготовка прививочной кампании от сезонных респираторных заболеваний. Напомним, накануне вопросы подготовки работы отрасли здравоохранения России в холодный период были обсуждены на совещании с главами регионов, которое провёл Президент РФ Владимир Путин.