Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым. Обсуждены вопросы развития отрасли.
Владимир Владимиров обсудил с министром здравоохранения готовность краевой медицины и сроки массовой иммунизации
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Фото: Архивы пресс-служб
Как сообщил Владимир Колесников, система здравоохранения края обладает достаточным запасом ресурсов для противодействия коронавирусу. Основная часть резерва созданных для инфекционных коек остаётся незадействованной. Даже с учетом «коронавирусного» фактора, в целом уровень смертности в крае в первом полугодии 2020 года на 3,5% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
Отдельной темой обсуждения стала подготовка прививочной кампании от сезонных респираторных заболеваний. Напомним, накануне вопросы подготовки работы отрасли здравоохранения России в холодный период были обсуждены на совещании с главами регионов, которое провёл Президент РФ Владимир Путин.
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, прививочная кампания должна пройти строго по графику. В прошлом году в крае прививку сделали примерно 1,2 миллиона человек. В этом году нужно достичь не меньшего результата. На это нас нацеливает глава государства.
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Фото: архивы пресс-служб
Массовая иммунизация на Ставрополье начнётся уже в сентябре. На встрече обсудили ход реализации в крае национального проекта «Здравоохранение» - в том числе, планы по развитию первичного звена здравоохранения. Как отметил министр, до 2025 года планируется отремонтировать здания и обновить оборудование 582 медицинских организаций края. На эти цели запланировано 13,5 миллиардов рублей.
В сентябре текущего года начнут работу 2 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Кочубеевском и Александровском районах. В следующем году запланировано приобретено 37 мобильных комплексов для ФАПов. Продолжается реализация программы развития скорой помощи и санавиации. В Ставрополе ведётся подготовка первой вертолётной площадки для санавиации. Всего к 2025 году будет подготовлено 15 таких площадок в разных территориях края.
Источник: Пресс-служба Губернатора Ставропольского края
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