На Ставрополье готовятся внедрить тестирование на коронавирус жителей, возвращающихся из других регионов

Глава края прокомментировал зафиксированное за несколько прошедших дней увеличение числа заболевших в отдельных территориях края. Все случаи проанализированы. В половине из них заболевание было связано с поездками за пределы Ставропольского края. В связи с этим Губернатор поручил проработать механизмы для тестирования на коронавирус для ставропольцев, возвращающихся из других регионов страны.

Это исследование должно проводиться за счёт средств краевого бюджета. В первую очередь необходимо проводить тестирование работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, - отметил Владимир Владимиров.

Также на заседании обсуждена подготовка к новому учебному году. Как прозвучало, на оснащение школ всеми необходимыми средствами профилактики (рециркуляторы воздуха, средства дезинфекции, приборы термометрии и др) из регионального бюджета выделено более 260 миллионов рублей. Окончательной датой готовности школ к работе в новых условиях обозначено 20 августа 2020 года.

Владимир Владимиров нацелил глав муниципалитетов держать на постоянном контроле процесс подготовки к началу учебного года. До сентября в каждой школе должно быть не только приобретено, но и установлено, и правильно работать всё необходимое оборудование. Никто не имеет права сорвать начало учебного года. И никто не имеет права подвергать риску здоровье детей

Отдельно Губернатор коснулся вопросов поощрения врачей, работающих с коронавирусными больными. Наряду с финансовыми выплатами, он поручил представить лучших медиков к наградам.

- У нас есть врачи-герои, которые подолгу, по сотне смен, постоянно находятся в «красной зоне». Прошу подготовить ходатайства на награждение этих людей, - обратился к руководству краевого Минздрава Владимир Владимиров.

Источник: stavregion.ru