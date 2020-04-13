На Ставрополье зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусом

Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Шестеро — в состоянии средней степени тяжести. Десять пациентов выздоровели. Два человека скончались.

Продолжается выявление всех контактировавших с заболевшими. Они помещаются под наблюдение медиков. Берутся пробы на коронавирус.

Территории, в которых за весь период регистрировались случаи заражения коронавирусом: Андроповский, Красногвардейский, Предгорный, Шпаковский районы, Благодарненский, Георгиевский, Изобильненский, Нефтекумский, Новоалександровский, Советский городские округа, Железноводск, Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.