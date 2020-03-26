Новые случаи заражения коронавирусом

На Ставрополье подтвердились три новых случая заражения коронавирусом. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Instagram, два из них – это люди из окружения первой пациентки. Третьим заболевшим стал человек, вернувшийся из Франции – он находился на карантине.

«Проверка пробы в центре «Вектор» прошла очень быстро. Увы, результат положительный. Все новые заболевшие изолированы в медучреждениях под медицинским наблюдением. Болезнь проходит у них практически без симптомов», – рассказал глава региона.

В результате на Ставрополье зарегистрировано пять случаев заболевания.

Владимир Владимиров также призвал ставропольцев соблюдать меры предосторожности. Он посоветовал сидеть дома, если есть такая возможность.

Источник: stapravda.ru