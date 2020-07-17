В Ессентуках все яркие событийные мероприятия пройдут в следующем году

Александр Некристов:

"Эффект от этих мероприятий потрясающий. Только один фестиваль пиротехники поднял имидж Ессентуков на небывалую высоту. Во всем мире наш фестиваль набрал 24 миллиона просмотров. Все наши события, это реклама курорта"

Сезону событийного туризма 2020 помешала пандемия, но все запланированные мероприятия, даже в большем объеме пройдут в 2021 году.

Источник: adm-essentuki.ru