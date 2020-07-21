Гастрольный театр им. Федора Шаляпина в Ессентуках отмечает 40 летний юбилей

Концертно – театральный зал им. Федора Шаляпина крупнейший музыкальный центр Юга России. Сотни звезд российской и зарубежной эстрады, творческие труппы, юмористы и примы балета выходили на поклон со сцены шаляпинского. Тысячи гастрольных афиш приглашали на концерты жителей не только Ставрополья, но и соседних регионов.
Здание гастрольного театра на полторы тысячи мест построено по проекту архитекторов Турчанинова и Озерцерковской - техническое чудо восьмидесятых. Оснащенность сцены позволяет проведение гастрольных концертов звезды эстрады и ставить сложнейшие театральные постановки. Благодаря особому акустическому решению проходят выступления оперных и драматических трупп, хоровых и хореографических коллектив.
Впервые на Юге России использована новая технология художественной отделки стен, которая называется «Морозко» - применен красноярский красный мрамор, которого не хватали и работу закончили белым. Люстры выполнены из литого художественного стекла, а работы по металлу произведены мастерами из Белоруссии. В концертную площадку старались вложить только лучшее и современное, трудились с любовью, стараясь сделать самым изысканным по меркам того времени.
В этом году, впервые за четыре десятилетия, в зале не проводятся концерты, не слышна музыка и шум аплодисментов. С марта из-за пандемии приостановлены гастроли. Но зрители и поклонники с нетерпением ждут открытия Шаляпинского, чтобы поздравить музыкальную жемчужину Ессентуков.
Источник: adm-essentuki.ru
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