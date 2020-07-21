Гастрольный театр им. Федора Шаляпина в Ессентуках отмечает 40 летний юбилей

Здание гастрольного театра на полторы тысячи мест построено по проекту архитекторов Турчанинова и Озерцерковской - техническое чудо восьмидесятых. Оснащенность сцены позволяет проведение гастрольных концертов звезды эстрады и ставить сложнейшие театральные постановки. Благодаря особому акустическому решению проходят выступления оперных и драматических трупп, хоровых и хореографических коллектив.

Впервые на Юге России использована новая технология художественной отделки стен, которая называется «Морозко» - применен красноярский красный мрамор, которого не хватали и работу закончили белым. Люстры выполнены из литого художественного стекла, а работы по металлу произведены мастерами из Белоруссии. В концертную площадку старались вложить только лучшее и современное, трудились с любовью, стараясь сделать самым изысканным по меркам того времени.



В этом году, впервые за четыре десятилетия, в зале не проводятся концерты, не слышна музыка и шум аплодисментов. С марта из-за пандемии приостановлены гастроли. Но зрители и поклонники с нетерпением ждут открытия Шаляпинского, чтобы поздравить музыкальную жемчужину Ессентуков.

Источник: adm-essentuki.ru