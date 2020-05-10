Весну 2020 еще можно спасти, ведь Triangle Sun радует новым и впервые русскоязычным треком.

Легкий, светлый и позитивный трек "Знаю" - первая русскоязычная работа лидера и вокалиста Triangle Sun Александра Князева.

«Знаю» – это история о любви. С первых нот композиция погружает в добрые воспоминания, уносит в атмосферу тепла и нежности. Сразу забываются все тревоги, и хочется прослушивать ее раз за разом. Однозначно, дебют в русскоязычном формате можно считать на 100% успешным.