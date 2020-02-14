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Вижу BAND!

Кавер-группа ICBAND и португалец Vladimir RoOchett выпустили новое кавер-видео на песню Lil Nas X – Old Town Road. Мы поговорили с руководителем одного из самых популярных бэндов края Вадимом Верисокиным и узнали какие музыкальные сюрпризы ждать дальше. 

 

Вадим Верисокин

Руководитель кавер-группы ICBAND

Мы с группой всегда ищем интересных артистов, вокалистов, носителей иностранных языков и делаем коллаборации с ними и в этот раз мы записали кавер совместно с вокалистом из Португалии. Vladimir RoOchett полностью влился в процесс и «показал стиль». С ним же планируем сделать уже авторскую работу в ближайшее время.

Из ближайших планов – развивать новую страницу в Instagram @electric_lady.show 

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Здесь будем публиковать работы с различными артистами, что-то наподобие лейбла. Live-концерты, Cover-show, Party show – все будет там. В конце концов мы будем продолжать делать живые выступления и работать в студии!

 

 

Old Town Rock – крутой поп-кантри трек. Banjo, 808 Bass, Trap в аранжировке сейчас в топе!

Dubovitskaya,
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