Вижу BAND!

Руководитель кавер-группы ICBAND

Мы с группой всегда ищем интересных артистов, вокалистов, носителей иностранных языков и делаем коллаборации с ними и в этот раз мы записали кавер совместно с вокалистом из Португалии. Vladimir RoOchett полностью влился в процесс и «показал стиль». С ним же планируем сделать уже авторскую работу в ближайшее время.

Из ближайших планов – развивать новую страницу в Instagram @electric_lady.show

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