Вижу BAND!

Кавер-группа ICBAND и португалец Vladimir RoOchett выпустили новое кавер-видео на песню Lil Nas X – Old Town Road. Мы поговорили с руководителем одного из самых популярных бэндов края Вадимом Верисокиным и узнали какие музыкальные сюрпризы ждать дальше.
Здесь будем публиковать работы с различными артистами, что-то наподобие лейбла. Live-концерты, Cover-show, Party show – все будет там. В конце концов мы будем продолжать делать живые выступления и работать в студии!
Old Town Rock – крутой поп-кантри трек. Banjo, 808 Bass, Trap в аранжировке сейчас в топе!
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