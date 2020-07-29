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Губернатор поможет модернизировать мусоросжигательный завод в Пятигорске

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам эксплуатации мусоросжигательного завода в Пятигорске. В нем приняли участие члены краевого кабмина, руководство профильных министерств, местной администрации и предприятия.

  • Фото: Архивы прсс-служб

Завод эксплуатируется с 1980-х годов, с тех пор не модернизировался. Сегодня предприятие находится в сложной финансовой ситуации, а его техническое состояние не позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность. 

Обсуждены различные подходы к дальнейшему развитию завода. Губернатор подчеркнул, что вне зависимости от выбранного варианта обязательным условием является модернизация мощностей предприятия, которая в первую очередь позволит повысить его экологичность. 

Руководством завода уже подготовлены планы по обновлению сортировочной линии. 

Владимир Владимиров

губернатор Ставропольского края

«Это может быть только первым шагом. Чтобы предприятие работало успешно и безвредно для окружающей среды, необходима модернизация. На Кавказских Минеральных Водах у нас не должно быть проблем ни с отходами, ни с экологией».

По поручению Губернатора вопросы дальнейшего развития завода будут прорабатываться в краевом Правительстве совместно с собственником.

 

Источник: пресс-служба губернатора Ставропольского края

 

Kirill,
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