Губернатор поможет модернизировать мусоросжигательный завод в Пятигорске

Завод эксплуатируется с 1980-х годов, с тех пор не модернизировался. Сегодня предприятие находится в сложной финансовой ситуации, а его техническое состояние не позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность.

Обсуждены различные подходы к дальнейшему развитию завода. Губернатор подчеркнул, что вне зависимости от выбранного варианта обязательным условием является модернизация мощностей предприятия, которая в первую очередь позволит повысить его экологичность.

Руководством завода уже подготовлены планы по обновлению сортировочной линии.