Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам эксплуатации мусоросжигательного завода в Пятигорске. В нем приняли участие члены краевого кабмина, руководство профильных министерств, местной администрации и предприятия.
Губернатор поможет модернизировать мусоросжигательный завод в Пятигорске
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Фото: Архивы прсс-служб
Завод эксплуатируется с 1980-х годов, с тех пор не модернизировался. Сегодня предприятие находится в сложной финансовой ситуации, а его техническое состояние не позволяет обеспечить максимальную экономическую эффективность.
Обсуждены различные подходы к дальнейшему развитию завода. Губернатор подчеркнул, что вне зависимости от выбранного варианта обязательным условием является модернизация мощностей предприятия, которая в первую очередь позволит повысить его экологичность.
Руководством завода уже подготовлены планы по обновлению сортировочной линии.
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
«Это может быть только первым шагом. Чтобы предприятие работало успешно и безвредно для окружающей среды, необходима модернизация. На Кавказских Минеральных Водах у нас не должно быть проблем ни с отходами, ни с экологией».
По поручению Губернатора вопросы дальнейшего развития завода будут прорабатываться в краевом Правительстве совместно с собственником.
Источник: пресс-служба губернатора Ставропольского края
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