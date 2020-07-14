Да будет Свет!

В Новоалександровском городском округе начинается создание нового ветропарка – Кармалиновской ВЭС. Разрешение на строительство получено на днях компанией «НоваВинд» (дивизион Росатома по ветроэнергетике).

Это уже второй ветропарк, который в партнерстве с Росатомом создается в крае. Напомним, локацией для первого стал Кочубеевский район.

Общая мощность Кармалиновской ВЭС составит 60 мегаватт, здесь будут размещены 24 ветроэнергетические установки по 2,5 мегаватта каждая.

Источник: stavregion.ru

\