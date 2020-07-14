Да будет Свет!

В Новоалександровском городском округе начинается создание нового ветропарка – Кармалиновской ВЭС. Разрешение на строительство получено на днях компанией «НоваВинд» (дивизион Росатома по ветроэнергетике).
Это уже второй ветропарк, который в партнерстве с Росатомом создается в крае. Напомним, локацией для первого стал Кочубеевский район.
Общая мощность Кармалиновской ВЭС составит 60 мегаватт, здесь будут размещены 24 ветроэнергетические установки по 2,5 мегаватта каждая.
Источник: stavregion.ru
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Генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин:
"Новоалександровская ВЭС – уже второй реализуемый проект «НоваВинд» в Ставропольском крае. На сегодняшний день регион является ключевым для строительства наших ветроэлектростанций. Во многом это происходит благодаря заинтересованности и поддержке местных властей и лично Губернатора края. На площадке уже начаты подготовительные работы, в самое ближайшее время мы планируем приступить к строительству ветропарка"
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
Мы планируем довести мощности ветрогенерации в крае до 1 гигаватта. «НоваВинд» помогает нам к приблизиться к достижению этой цели. «Зеленая» энергетика и новые технологические компетенции приходят на Ставрополье. И в дальнейшем они будут помогать нашему краю развиваться
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