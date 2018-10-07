Хабиб и Конор: почему Нурмагомедову не вручили пояс?

Сегодня в Лас-Вегасе завершился бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. В середине четвертого раунда Хабиб Нурмагомедов провёл удушающий прием и Конору Макгрегору ничего не оставалось делать, как сдаться. Таким образом россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона в лёгком весе.

После завершения боя в зале началась драка, в которой главное участие принимал Нурмагомедов: Хабиб ввязался в драку с кем-то из зрителей. В итоге пояс ему не вручили на ринге, но победу официально засчитали.

После боя Хабиб Нурмагомедов заявил, что всегда относится с уважением к соперникам, но противостояние с Макгрегором приняло совсем другой оборот.

«Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!» — сказал Хабиб сразу после боя.

На данный момент идут разбирательства.