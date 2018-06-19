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И жнец, чтец и в футбол игрец

Вратарь сборной Исландии по футболу Ханнес Халльдорссон прокомментировал исход матча чемпионата мира между Исландией и Аргентиной, в котором он отбил пенальти в исполнении Лионеля Месси.

 

Для меня, как вратаря, выступать за Исландию в первом матче на ЧМ и взять пенальти – это великий момент.
 

 

Невероятно, что я смог отбить удар, это был очень важный момент для нас, так как этот эпизод помог нам удержать ничью. Да, мы готовились к пенальти, отрабатывали, но все равно это тяжело предугадать. Дома я смотрел, как Месси исполняет пенальти, видел несколько последних видео, – сказал Халльдорссон.

Интересен тот факт, что Ханнес Тоур Халльдоурссон является режиссёром нескольких короткометражных фильмов и видеоклипов, в том числе клипа на песню Greta Salome & Jonsi «Never forget», представлявшую Исландию на Евровидении-2012. 

Голкипер признается, что основной своей работой считает режиссуру, а не футбол. И это его рекламный ролик для Coca-Cola посвященный ЧМ-2018: 



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Автор: Dubovitskaya
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