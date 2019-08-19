25 августа в Парке Победы пройдет масштабное мероприятие - фестиваль для людей с ограниченными способностями "Просто любить".

Главные цели фестиваля - поддержка, развитие, обучение и показ возможностей и творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, активное вовлечение их в культурную жизнь города, поиск талантливой молодежи и оказание дальнейшей поддержки для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.

Фестиваль «Просто любить» позволит создать площадку для общения, даст возможность раскрыть свой потенциал и поделиться талантом с широкой публикой. В концертную программу войдут яркие вокальные и танцевальные номера творческих коллективов организаторов фестиваля, а широкий перечень мастер-классов позволит каждому найти занятие по душе.

Площадки будут включать в себя скрапбукинг, рукоделье из камней и песка, военно-патриотическое направление, флористику, рисование на пряниках, аква-грим, оригами, атласные букеты, цветы из салфеток, также к радости гостей праздника будут работать лаборатория творчества, ростовые куклы, ипо-терапия, полевая кухня, фотозона. Вдобавок каждый желающий сможет сфотографироваться с мотоциклами мотоклуба «Джокер».

Начало: в 15:00



Источник: pyatigorsk.org