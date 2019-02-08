Сбербанк презентовал новый продукт «Плати QR» на межрегиональной конференции «Приоритеты регионов: контроль, госуслуги, цифровизация и развитие МСП». Участники встречи, среди которых присутствовали губернатор края Владимир Владимиров, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин, а так же заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов, ознакомились с новым digital-ресурсом, он дает возможность оплачивать услуги, считывая QR код с мобильного телефона или планшета.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов: «Банк представил участникам встречи новую онлайн-площадку для предпринимателей «Bankofpartners», которая позволяет не только осуществлять поиск товаров и услуг по всему миру, но и оказывает помощь в разработке плана развития компании в области экспорта».

Более 500 участников конференции обсудили реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства, дальнейшее развитие государственных и муниципальных услуг.