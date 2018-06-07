Персонаж Михаил Галустяна "завел" собственный аккаунт в Instagram.

Жорик Вартанов - персонаж юмористического сериала "Наша Russia", о громком возвращении которого недавно заявил Семен Слепаков, - обзавелся страницой в соцсетях. Несмотря на то, что первая и пока что единственная публикация на странице была создана три дня назад, на аккаунт уже подписано более 40 тысяч человек.



Аккаунт Жорика тонко прорекламировал в своих "историях" комик Семен Слепаков, а в комментариях под его постами отписывался Гарик Мартиросян - исполнитель роли оператора в скетчах про "лучшего телеведущего на Кавказе".

Стало известно, что команда «Камеди Клаба» готовит новые серии знаменитого юмористического сериала про короля Пятигорска Жорика Вартанова.

Поклонники «Камеди» не остались в стороне от события и яро комментировали видеоролик: «Жорик красава, конечно! Жаль что новых серий не видно», «Это будет круто», «Прическа бомба», «Миша, ты король юмора», «Кого не сможет сыграть Галустян, чтобы потом он не стал народным любимцем?», «У Миши прическа, как у немецкой овчарки».

Источник: bloknot-stavropol.ru