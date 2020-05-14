Коронавирус в Ставропольском крае: +72 случая заражения

На утро 14 мая зарегистрировано 1248 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число зараженных увеличилось на 72 человека.

Среди заболевших 103 ребенка. Из общего числа находящихся на лечении в стационарах Ставропольского края 21 человек в тяжелом состоянии, 74 — в состоянии средней тяжести заболевания. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции уже 408.

Глубокие соболезнования выразил глава региона семьям двоих пациентов, которые скончались накануне. На территории одной из больниц края из-за семейных проблем покончила с собой женщина, проходившая там лечение.

⠀- Прошу вас, дорогие земляки, внимательно отнестись к этим цифрам. Сейчас в крае открыты многие предприятия, часть организаций сервиса, возобновлены межмуниципальные перевозки. Как следствие, на улицах стало больше людей, а значит и выросло потенциальное число контактных ситуаций. С учетом этого очень важно не пренебрегать мерами предосторожности, — отметил глава края Владимир Владимиров.

Губернатор региона призвал⠀быть внимательным к рекомендациям: обязательно носить защитные маски при выходе из дома и на работе, при посещении общественных мест. Также напомнил, что люди, которые относятся к группам риска, по-возможности должны оставаться дома.

Источник: stavropolye.tv