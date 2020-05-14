Коронавирус в Ставропольском крае: +72 случая заражения

Официальные данные по эпидемиологической обстановке по Ставропольскому краю разместил на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.
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Официальные данные по эпидемиологической обстановке по Ставропольскому краю разместил на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.
На утро 14 мая зарегистрировано 1248 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки число зараженных увеличилось на 72 человека.
Среди заболевших 103 ребенка. Из общего числа находящихся на лечении в стационарах Ставропольского края 21 человек в тяжелом состоянии, 74 — в состоянии средней тяжести заболевания. Число выздоровевших от коронавирусной инфекции уже 408.
Глубокие соболезнования выразил глава региона семьям двоих пациентов, которые скончались накануне. На территории одной из больниц края из-за семейных проблем покончила с собой женщина, проходившая там лечение.
⠀- Прошу вас, дорогие земляки, внимательно отнестись к этим цифрам. Сейчас в крае открыты многие предприятия, часть организаций сервиса, возобновлены межмуниципальные перевозки. Как следствие, на улицах стало больше людей, а значит и выросло потенциальное число контактных ситуаций. С учетом этого очень важно не пренебрегать мерами предосторожности, — отметил глава края Владимир Владимиров.
Губернатор региона призвал⠀быть внимательным к рекомендациям: обязательно носить защитные маски при выходе из дома и на работе, при посещении общественных мест. Также напомнил, что люди, которые относятся к группам риска, по-возможности должны оставаться дома.
Источник: stavropolye.tv
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