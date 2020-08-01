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«Россия - моя история» готов к открытию в Пятигорске

  • Фото: архивы пресс-служб

Пятигорский комплекс «Россия моя история» - второй из созданных в крае и  значительно превосходящий по размеру аналогичный музей в Ставрополе, который является одним из крупнейших подобных исторических парков в России.

Площадь нового объекта – около 10 тысяч квадратных метров. Больше ее половины занимают экспозиции, для создания которых задействованы 1100 единиц мультимедийной техники. Выставка представляет важнейшие факты из истории страны и Ставрополья с акцентом на зону Кавказских Минеральных Вод. В том числе рассказывает об особенностях климата и бальнеологических возможностях городов-курортов. Здесь есть также концертный зал на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал светодиодный сенсорный пол площадью 288 кв. метров – это один из первых подобных объектов в России.

 

Владимир Владимиров

губернатор Ставропольского края

В Пятигорске появляется новая крупная точка притяжения. Она должна комплексно «вписаться» в планы развития города, его благоустройств.

  • Фото: архивы пресс-служб

Губернатор также проинспектировал ход благоустройства сквера им. Ю.Гагарина. Такие работы здесь проводятся по программе формирования комфортной городской среды - впервые с момента его создания в 1968 году. В сквере установлено современное освещение, новые скамейки и урны, покрытие пешеходных дорожек. Работы планируется завершить в этом году.

 

Вместе с тем, не до конца решен вопрос о создании парковки на прилегающих улицах, в чем эта часть города нуждается. С руководством Пятигорска состоялся диалог о путях решения проблемы.

Также обсуждены вопросы, связанные с благоустройством других объектов в центре Пятигорска.

Kirill,
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