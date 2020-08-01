Пятигорский комплекс «Россия моя история» - второй из созданных в крае и значительно превосходящий по размеру аналогичный музей в Ставрополе, который является одним из крупнейших подобных исторических парков в России.

Площадь нового объекта – около 10 тысяч квадратных метров. Больше ее половины занимают экспозиции, для создания которых задействованы 1100 единиц мультимедийной техники. Выставка представляет важнейшие факты из истории страны и Ставрополья с акцентом на зону Кавказских Минеральных Вод. В том числе рассказывает об особенностях климата и бальнеологических возможностях городов-курортов. Здесь есть также концертный зал на 576 мест. Уникальной особенностью парка стал светодиодный сенсорный пол площадью 288 кв. метров – это один из первых подобных объектов в России.