Соглашение о выделении кредитной линии на сумму свыше 800 млн рублей подписано между Ставропольским отделением «Сбербанка» и Группой Компаний «ЮгСтройИнвест». Средства направятся на строительство первой литеры квартала.
Строительство нового семейного квартала «Достояние» в Ставрополе профинансирует Сбербанк
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Фото: архивы пресс-служб
Комплексная застройка будет включать девятнадцать многоэтажных домов класса комфорт-плюс, четыре объекта социальной инфраструктуры: три детских сада, школу, а также детские и спортивные площадки, многоуровневые и подземные парковки, антивандальные тренажеры, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки.
Одновременно с первыми домами будет введен в эксплуатацию и детский сад-ясли на триста мест. Первые новоселы получат свои ключи уже весной следующего года.
Алексей Чанов
управляющий Ставропольским отделением Сбербанка
«Сбербанк активно поддерживает отрасль строительства. С начала года в Ставропольском крае заключено 17 сделок по проектному финансированию на общую сумму 5,8 млрд рублей. Мы работаем как c застройщиками, так и с покупателям жилья на каждом этапе строительства. Сегодня в СКФО все объекты, возводимые с применением эскроу, реализуются исключительно при поддержке Сбербанка. ГК «ЮгСтройИнвест» - наш стратегический партнер, с которым реализован целый ряд крупных проектов. Компания является второй в России по объему введенного жилья и мы рады, что новый большой проект мы также реализуем совместно».
Всего же по эскроу счетам группой компаний «ЮгСтройИнвест» в 2020 году начато строительство 24 домов общей площадью более четырехсот тысяч квадратных метров , объем финансирования которых составляет 15,5 миллиардов рублей. Условия финансирования с использованием счетов эскроу в Сбербанке является гарантией безопасности сделки для наших клиентов.
Источник: пресс-служба Ставропольского отделения «Сбербанка»
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