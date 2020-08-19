Строительство нового семейного квартала «Достояние» в Ставрополе профинансирует Сбербанк

Комплексная застройка будет включать девятнадцать многоэтажных домов класса комфорт-плюс, четыре объекта социальной инфраструктуры: три детских сада, школу, а также детские и спортивные площадки, многоуровневые и подземные парковки, антивандальные тренажеры, аптеки, магазины, рестораны, тренажерный зал, спорткомплекс, многоуровневые и подземные парковки.

Одновременно с первыми домами будет введен в эксплуатацию и детский сад-ясли на триста мест. Первые новоселы получат свои ключи уже весной следующего года.