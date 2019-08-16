WOMAN ROCKET SHOW
WOMAN ROCKET SHOW — это синтез вокального концерта, спектакля, радио-шоу и поездки на тачке, за рулём которой супергероиня Женщина-Ракета. Она кочует по городам и странам на белом кабриолете, похожим на ракету, и даёт 1,5-часовые концерты.
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2 образа — женственный и дерзкий. 2 акта выступления по 45 минут. 16 песен известных исполнителей на английском языке. Ироничный перевод песен на русский язык.
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Заглядывайте к ней на огонёк!
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Когда: 24 августа в 19:30
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Где: в Happy Coffee Music Hall, Пятигорск
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Happy Coffee Music Hall, г. Пятигорск
Билеты приобретаются только он-лайн в шапке профиля @womanrocketshow
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