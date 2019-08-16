WOMAN ROCKET SHOW — это синтез вокального концерта, спектакля, радио-шоу и поездки на тачке, за рулём которой супергероиня Женщина-Ракета. Она кочует по городам и странам на белом кабриолете, похожим на ракету, и даёт 1,5-часовые концерты.