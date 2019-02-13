Журналисты написали «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».

Знаменитый изобретатель и инвестор Илон Маск прокомментировал кадры, на которых запечатлена разработка ставропольского студента Сергея Артюшенко. На видео машина двигается в обратном направлении.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на видео с машиной, которая едет "задом наперед".

В комментариях твит Маска стали переводить на разные языки мира: турецкий, шведский, финский, немецкий. А некоторые русскоязычные пользователи поблагодарили Илона за то, что он наконец-то ответил на мем.

Несколько лет назад Илон Маск писал в Twitter, что он него хотят «все эти люди», которые спрашивают «Как ему такое».