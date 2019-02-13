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«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд»: Илон Маск отреагировал на ставропольский мем

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на видео с машиной, которая едет "задом наперед".

Знаменитый изобретатель и инвестор Илон Маск прокомментировал кадры, на которых запечатлена разработка ставропольского студента Сергея Артюшенко. На видео машина двигается в обратном направлении.

Журналисты написали  «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».

 

 

В комментариях твит Маска стали переводить на разные языки мира: турецкий, шведский, финский, немецкий. А некоторые русскоязычные пользователи поблагодарили Илона за то, что он наконец-то ответил на мем. 

Несколько лет назад Илон Маск писал в Twitter, что он него хотят «все эти люди», которые спрашивают «Как ему такое». 

 

 

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Автор: Dubovitskaya
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