«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд»: Илон Маск отреагировал на ставропольский мем
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на видео с машиной, которая едет "задом наперед".
Знаменитый изобретатель и инвестор Илон Маск прокомментировал кадры, на которых запечатлена разработка ставропольского студента Сергея Артюшенко. На видео машина двигается в обратном направлении.
Журналисты написали «Как тебе такое» по-английски и отметили аккаунт Илона Маска. Внезапно он ответил на русском языке «хаха офигенно».
В комментариях твит Маска стали переводить на разные языки мира: турецкий, шведский, финский, немецкий. А некоторые русскоязычные пользователи поблагодарили Илона за то, что он наконец-то ответил на мем.
Несколько лет назад Илон Маск писал в Twitter, что он него хотят «все эти люди», которые спрашивают «Как ему такое».
And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC— НТВ (@ntvru) 11 февраля 2019 г.
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