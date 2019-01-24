Ставропольская команда «Михаил Дудиков» прошла в Высшую лигу КВН

Ставропольская юмористическая команда «Михаил Дудиков», представляющая Северо-Кавказский федеральный университет, прошла в Высшую лигу КВН. Ребята успешно выступили на 30-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2019».

Игра проходила 24 января в Сочи. По формату фестиваля жюри, в котором сидят Александр Васильевич и Александр Александрович Масляковы, Евгений Донских и Семён Слепаков, после выступления каждой команды либо приглашает её напрямую в Высшую лигу, либо оставляет в режиме ожидания до окончания концерта. Судьи не стали испытывать нервы ставропольцев и сообщили приятную новость сразу.

Теперь зрители смогут увидеть юмористов на Первом канале, пишет «Своё ТВ».

Кстати, последний раз команда из Ставрополя играла в Высшей лиге КВН в 90-х годах и называлась «Экспо».

Источник: news.1777.ru