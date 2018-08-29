Кофе от полицейских

С намерением не допустить сон за рулём выходят на дорогу госавтоинспекторы Предгорного округа. Дорога «Кисловодск — Карачаевск» всегда забита транспортом. По ней передвигаются водители, не спавшие много километров. А ДТП и без этого провоцирующего фактора, к сожалению, не редкость.

Поэтому полицейские в рамках акции «Сон за рулём», каждую ночь останавливают автомобили и предлагают водителям кофе и отдохнуть на охраняемой площадке.

Источник: m.news.yandex.ru