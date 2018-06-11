Александр Маршал даст бесплатный концерт в Пятигорске

В Пятигорске во время праздничного концерта, посвященного Дню России, выступит рок-музыкант Александр Маршал.

"Концерт пройдет в парке Победы, он начнется в 17.00 мск. Зрители увидят на сцене группу "Балаган Лимитед", цирковую студию "Вертикаль". Приглашенной звездой станет певец Александр Маршал. Праздник завершится фейерверком.

В этот же день в 11.00 на детском пляже Новопятигорского озера откроется пляжный сезон «Краски лета». Здесь же состоится танцевальный флешмоб для детей и взрослых, а также будут работать различные интерактивные площадки.

В 15.00 в парке Победы горожане смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать новые рецепты.

Источник: newstracker.ru