Александр Маршал даст бесплатный концерт в Пятигорске
В Пятигорске во время праздничного концерта, посвященного Дню России, выступит рок-музыкант Александр Маршал.
"Концерт пройдет в парке Победы, он начнется в 17.00 мск. Зрители увидят на сцене группу "Балаган Лимитед", цирковую студию "Вертикаль". Приглашенной звездой станет певец Александр Маршал. Праздник завершится фейерверком.
В этот же день в 11.00 на детском пляже Новопятигорского озера откроется пляжный сезон «Краски лета». Здесь же состоится танцевальный флешмоб для детей и взрослых, а также будут работать различные интерактивные площадки.
В 15.00 в парке Победы горожане смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать новые рецепты.
Источник: newstracker.ru
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