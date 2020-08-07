Квартал мини-гостиниц в Ессентуках отмечает 110 летний юбилей

Где жили первые ессентукские курортники и проезжающие?
Постройки в начале Интернациональной улицы (некогда Курсовой) отмечают юбилей. Первое монументальное здание появилось 110 лет назад. Об этом свидетельствует датированная кладка на одном из фронтонов. Назначение этих домов было одно - меблированные комнаты сдавали отдыхающим. Над архитектурным ансамблем не думали, постройки делали барачного типа, которые предприимчивые казаки сдавали отдыхающим.
Однако, выше по улице, напротив железнодорожного вокзала отстроили десять жилых деревянных бараков из сборных конструкций, привезённых из Нижнего Новгорода. Расположили их специально поодаль от имений и домов из пожарных соображений. Казенная барачная гостиница на 86 номеров открылась для посетителей в июне 1897 года - "перевалочный пункт", где останавливались не дольше чем на пять дней, то есть на время поиска подходящей дачи. Именитыми постояльцами гостиницы стали: писатель Короленко, Леонид и Эдит Утесовы, Клавдия Шульженко. За пару лет до революции бараки хотели превратить в Курортный отель. Но сложная политическая ситуация в стране и на курорте не дала реализовать амбициозные планы. В шестидесятых годах остатки ветхих зданий снесли, а сегодня на этом же месте расположилось здание городской администрации.
Источник: adm-essentuki.ru
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