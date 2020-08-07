Квартал мини-гостиниц в Ессентуках отмечает 110 летний юбилей

Однако, выше по улице, напротив железнодорожного вокзала отстроили десять жилых деревянных бараков из сборных конструкций, привезённых из Нижнего Новгорода. Расположили их специально поодаль от имений и домов из пожарных соображений. Казенная барачная гостиница на 86 номеров открылась для посетителей в июне 1897 года - "перевалочный пункт", где останавливались не дольше чем на пять дней, то есть на время поиска подходящей дачи. Именитыми постояльцами гостиницы стали: писатель Короленко, Леонид и Эдит Утесовы, Клавдия Шульженко. За пару лет до революции бараки хотели превратить в Курортный отель. Но сложная политическая ситуация в стране и на курорте не дала реализовать амбициозные планы. В шестидесятых годах остатки ветхих зданий снесли, а сегодня на этом же месте расположилось здание городской администрации.

Источник: adm-essentuki.ru