Меценаты краевого центра помогут в создании культурного кластера возле кинотеатра «Ставрополец»

Больше месяца территория возле кинотеатра «Ставрополец» активно благоустраивается. Старые элементы убраны, плитка на основной территории, в том числе и под будущей сценой, уложена, большинство «бетонных» работ завершено. Сейчас завозится грунт для клумб. Новую зону отдыха украсят туи, самшиты, клены, можжевельник, различные сорта роз, гортензий и так далее. На спортивных и детских площадках разместятся тренажеры, игровые комплексы, качели, горки, качалки в виде симпатичных персонажей – все это ждет посетителей сквера.

Изюминкой станет сцена для выступлений на открытом воздухе, которую будет видно из любой точки культурного кластера. Предполагается, что концерты смогут наблюдать одновременно несколько сотен гостей.

И еще важный момент: к благоустройству подключились городские меценаты. Они обустроят удобный заезд и парковку, способную вместить порядка двух десятков автомобилей.

Обновленный кинотеатр «Ставрополец» открылся в декабре. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино он превратился в кинозал с современным оборудованием. Благоустройство прилегающей территории, в том числе сквера в районе храма Александра Невского поможет решить проблему досуга, которая прежде остро стояла перед жителями Ташлы. Это один из пяти победителей проектов, основанных на местных инициативах

Источник: пресс-служба администрации Ставрополя