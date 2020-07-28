Ессентучане на луне

Первая в истории города "астрономическая тротуарка" состоится 30 июля 2020 года с 19.30 до 21.30 на Курортном бульваре.
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Первая в истории города "астрономическая тротуарка" состоится 30 июля 2020 года с 19.30 до 21.30 на Курортном бульваре.
Фото: архивы пресс-служб
Каждый сможет взглянуть в телескопы на крупнейшие планеты Солнечной системы, узнать интересные факты о космосе и многое другое.
организаторы мероприятия
Пропустить уникальное небесное явление - парад планет - нельзя. Парад планет - ненаучный термин, но небесные тела в этот период выстроятся по одну сторону от Солнца. Все желающие в этот вечер, смогут отправится в небольшое путешествие по Вселенной, в этот вечер мы покажем только две планеты - окольцованный Сатурн и Гиганта Юпитера с его четырьмя спутниками и, конечно же, «погуляем» по Луне
Организаторами акции выступили туристическая компания Travel CG Intourist и Четыре Глаза при поддержке администрации города Ессентуков.
Источник: пресс-служба администрации города Ессентуки
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