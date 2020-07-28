Ессентучане на луне

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Пропустить уникальное небесное явление - парад планет - нельзя. Парад планет - ненаучный термин, но небесные тела в этот период выстроятся по одну сторону от Солнца. Все желающие в этот вечер, смогут отправится в небольшое путешествие по Вселенной, в этот вечер мы покажем только две планеты - окольцованный Сатурн и Гиганта Юпитера с его четырьмя спутниками и, конечно же, «погуляем» по Луне