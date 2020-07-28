Ставрополь: Изменится схема движения в районе улицы Кавалерийской

В Ставрополе для повышения безопасности дорожного движения будет организованно двустороннее движение по ул. Лопатина и пер. Сальскому. Это позволит снизить нагрузку на ул. Кавалерийскую, а также улучшить транспортное сообщение Северо-Западного района и центра.

Также будет изменена схема организации дорожного движения на пересечении ул. Кавалерийской и пер. Сальского. Обращаем внимание, что «главной дорогой» станет ул. Кавалерийская, а второстепенной - пер. Сальский.

Источник: Пресс-служба администрации города Ставрополя