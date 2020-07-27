Итоги «Прямой линии» с губернатором: Водоснабжение в станице Ессентукской нормализуют к середине 2021 года

Дефицит воды в водопроводной сети в летние месяцы возникает в связи с ростом количества населения станицы (в настоящее время оно превышает 22 тыс. человек), а также в связи с особенностями рельефа местности.

В данный период регулярно осуществляется подвоз питьевой воды автотранспортом. Для более стабильного централизованного водоснабжения уже со следующей недели будет увеличена подача воды на 500 кубических метров в сутки. Тем не менее, чтобы полностью решить проблему и обеспечить гарантированную бесперебойную подачу воды в Ессентукской, необходим новый водовод.

Уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство такого объекта - магистрального водовода для бесперебойного водоснабжения жителей западной части станицы Ессентукской. На данный момент получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство будет осуществляться в рамках краевой программы по повышению качества водоснабжения. Начало работ запланировано на август 2020 года. Планируется, что они будут завершены к июню 2021 года.

Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края К 1 июня (2021 года - Прим.ред) вы должны начать подачу воды по новому водоводу. В следующий летний сезон люди здесь не должны испытывать дефицита воды в любое время года, - поставил задачу глава края.

Губернатор поручил при строительстве водовода учитывать пропускные мощности уже действующих в Ессентукской разводящих сетей. При необходимости они должны быть реконструированы - с учётом возросших нагрузок.

Источник: stavregion.ru