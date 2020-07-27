ГУБЕРНАТОР: НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НА СТАВРОПОЛЬЕ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Подготовка к предстоящему учебному году стала одной из тем еженедельного рабочего совещания, которое провел в краевом Правительстве Губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона отметил, что новый учебный год должен начаться в крае в обычном режиме.

Владимир Владимиров Губернатор Ставропольского края - Мы планируем, что дети, как всегда, пойдут школы с 1 сентября, и учебный год откроют традиционные школьные линейки. В школах края должны быть приняты все меры эпидемиологической профилактики. Для этого предусмотрено приобретение всего необходимого оборудования, средств дезинфекции и других материалов.

Также Владимир Владимиров поручил проработать вопрос о возможности включении в предстоящем учебном году в школьную образовательную программу новой краеведческой дисциплины, рассказывающей о Ставрополье.

Источник: stavregion.ru