ГУБЕРНАТОР: НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НА СТАВРОПОЛЬЕ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Подготовка к предстоящему учебному году стала одной из тем еженедельного рабочего совещания, которое провел в краевом Правительстве Губернатор Владимир Владимиров.
Глава региона отметил, что новый учебный год должен начаться в крае в обычном режиме.
Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края
- Мы планируем, что дети, как всегда, пойдут школы с 1 сентября, и учебный год откроют традиционные школьные линейки. В школах края должны быть приняты все меры эпидемиологической профилактики. Для этого предусмотрено приобретение всего необходимого оборудования, средств дезинфекции и других материалов.
Также Владимир Владимиров поручил проработать вопрос о возможности включении в предстоящем учебном году в школьную образовательную программу новой краеведческой дисциплины, рассказывающей о Ставрополье.
Источник: stavregion.ru
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