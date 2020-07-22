В ставропольском Ботаническом саду расцвели лотосы и самая большая кувшинка в мире Виктория

Светолюбивое реликтовое растение, занесенное в Красную книгу, не желало радовать посетителей сада в условиях теплицы. И только после перемещения цветка в открытый водоем на территории Рокария лотос, наконец, распустил свои красивые бутоны нежно-розового цвета. Жизнь цветка, хоть и яркая, но непродолжительная. Лотос цветёт всего двое суток, да и то – лишь в первой половине дня. Размеры цветка, кстати, близки к максимальным 30 сантиметрам в диаметре, а вот количество лепестков уже вдвое меньше – всего 14 штук. Это потому, что «лысеть» лотос начинает с первого дня цветения, однако это не сказывается на его нежном утончённом запахе. Новоиспечённую знаменитость Ботанического сада ходят смотреть семьями. И, вероятно, эти паломничества продолжатся на следующей неделе. Спойлер: на подходе ещё 3 бутона.

В один день с лотосом орехоносным «выбросил» цветы и его собрат – лотос китайский. Его бутоны имеют более насыщенный розовый окрас.

Источник : пресс-служба администрации Ставрополя