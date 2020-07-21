Открытие традиционных городских ярмарок в Пятигорске

Сюда приезжают ради низких цен и хорошего ассортимента. Все почти так же, как и на других традиционных продуктовых рынках, только в разы больше и дешевле. Сезонные овощи и фрукты представят фермерские хозяйства и личные подворья разных районов Ставропольского края.

Приобрести на ярмарке, кроме того, можно будет мёд всех сортов, консервы, крупы, молочную продукцию, мясо, рыбу, масло, кондитерские изделия, свежую выпечку и многое другое. Как пояснили в Отделе торговли администрации города, весь товар подвергается строгой проверке, а любая несанкционированная (потенциально опасная!) продукция, не имеющая сертификатов, подлежит изъятию и уничтожению.

Торговые ряды откроются в 8:00 и будут работать до спада покупательской волны – примерно до трех часов дня.



Источник: pyatigorsk.org