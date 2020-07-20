Владимир Владимиров взял на контроль вопрос восстановления водоснабжения Пятигорска

Губернатор Ставропольского края провел совещание в режиме видеоконференцсвязи по ситуации с водоснабжением города Пятигорска. Из-за технических проблем на водоводе снабжение Пятигорска водой с прошедших выходных осуществляется с серьёзными перебоями. Глава края потребовал от ответственных руководителей оперативно восстановить полноценное водоснабжение.
Заслушаны отчеты главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова и врио генерального директора ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Вячеслава Акимова о ситуации в городе и ходе ремонтных работ. Как прозвучало, их планируется завершить до полуночи и затем начать заполнение водопроводной системы Пятигорска. Уже во второй половине дня 21 июля, водоснабжение должно быть полностью восстановлено и осуществляться по стандартной схеме.
Владимир Владимиров
Мне нужен план конкретных действий и четкий срок восстановления нормальной подачи воды в город. Используйте все имеющиеся ресурсы. Снабжение горожан питьевой водой должно быть обеспечено, его график должен исполняться
Глава региона назвал неудовлетворительным качество взаимодействия местного филиала «Ставрополькрайводоканала» с головным предприятием, администрацией Пятигорска и краевыми ведомствами – информация о нештатной ситуации не была представлена оперативно. Губернатор поручил провести ведомственное расследование с последующей оценкой действий руководства филиала.
P.S.
В пятигорском доп. офисе редакции (на момент написания новости) вода отсутствует!
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