В ставропольских городах-курортах Пятигорске и Ессентуках вновь начинают работу питьевые бюветы, которые были закрыты в течение нескольких месяцев из-за ограничений по коронавирусу. Городские власти ожидают роста числа отдыхающих.
Питьевые бюветы в Пятигорске и Ессентуках открываются после карантина
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Центральная питьевая галерея в Пятигорске
Фото:архивы пресс-служб
На входе в питьевые галереи посетителям проводится бесконтактное измерение температуры и обработка рук антисептиком, при этом они должны быть в маске и перчатках. Поверхности и краны после получения минеральной воды каждым отдыхающим дезинфицируются специальным средством, отмечают в администрации Ессентуков. До этого, начиная с июня, минеральной водой лечили только курортников, которым доставляли ее в санатории. В администрации Ессентуков рассчитывают, что число отдыхающих уже в конце этой недели резко возрастет за счет жителей России, которые до сих пор откладывали поездку из-за закрытых питьевых галерей.
Работа курортной отрасли и объектов туристской инфраструктуры на Ставрополье была приостановлена в конце марта в связи с распространением коронавируса. С 1 июня в связи со стабилизацией обстановки в регионе смогли начать работу санатории, имеющие медицинские лицензии, позднее стали открываться курортные парки, при соблюдении мер профилактики возобновляют работу бюветы с минеральной водой и питьевые галереи.
Источник: etokavkaz.ru и adm-essentuki.ru
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