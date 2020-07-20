Гидрометцентр: дожди, грозы и град ожидаются в Ставропольском крае обещают на 21 июля



По сообщению Ставропольского Гидрометцентра, ухудшение погоды ожидается с 21 июля.

Жара последних дней сменится понижением температуры до 19 градусов, усилением ветра до 6-11 м/с, дождем и грозами. Возможны подтопления низменностей, обрывы линий электропередач и другие природные катаклизмы. Хотя днем температура будут жаркая, со знаком плюс 28-33 градуса.



Источник: nevworker.ru