По сообщению Ставропольского Гидрометцентра, ухудшение погоды ожидается с 21 июля.
Жара последних дней сменится понижением температуры до 19 градусов, усилением ветра до 6-11 м/с, дождем и грозами. Возможны подтопления низменностей, обрывы линий электропередач и другие природные катаклизмы. Хотя днем температура будут жаркая, со знаком плюс 28-33 градуса.
Источник: nevworker.ru
Гидрометцентр: дожди, грозы и град ожидаются в Ставропольском крае обещают на 21 июля
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Фото: архивы пресс-служб
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