«Аллею любви» в Железноводске благоустроят уже в 2021 году

Как сообщил глава курорта Евгений Моисеев, сейчас готовится проект благоустройства. Администрация города-курорта планирует отремонтировать фонтан, восстановить освещение, создать тематические зоны и стилизованные арт-объекты».«Аллея любви» стала лидером рейтингового голосования среди проектов «Комфортной городской среды» на 2022 год.

Общественное пространство построили в западной части Железноводска в начале 2000-х годов и за двадцать лет капитально не обновлялось.

Источник: atvmedia.ru