Ремонт пятигорских дорог в самом разгаре

Поскольку общая программа ремонта дорожного покрытия сформирована на основе итогов обследования улично-дорожной сети, а так же учитывая обращения, поступившие от населения города, каждому жителю, будь то автомобилист или пешеход, станет значительно комфортнее передвигаться по территории курорта.

Согласно постановлению губернатора края Владимира Владимирова, общая сумма субсидии, выделенной Пятигорску, составляет 260 миллионов рублей.



Источник: pyatigorsk.org