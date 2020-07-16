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Синоптики вновь прогнозируют дожди и грозы в регионе

Во второй половине дня и до конца суток 17 июля, а также в ночь на 18 июля местами по краю ожидаются ливни в сочетании с  грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

 

  • Фото: Архивы Пресс-служ

Возможны подтопления низинных частей местности, нарушения в работе дренажных систем, рост числа ДТП, а также повреждения слабо закрепленных конструкций, кровли, линий связи и сельскохозяйственных культур. Будьте внимательны и осторожны!

 

ЕДДС Пятигорска рекомендует:

  • - по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении в сложных погодных условиях;
  • - соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них;
  • - соблюдать осторожность при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами и деревьями; -  организовать укрытие личных автомобилей в гаражах и под навесами;
  • - владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.  


Источник: pyatigorsk.org

Kirill,
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