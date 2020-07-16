Синоптики вновь прогнозируют дожди и грозы в регионе

Во второй половине дня и до конца суток 17 июля, а также в ночь на 18 июля местами по краю ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.
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Во второй половине дня и до конца суток 17 июля, а также в ночь на 18 июля местами по краю ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.
Фото: Архивы Пресс-служ
Возможны подтопления низинных частей местности, нарушения в работе дренажных систем, рост числа ДТП, а также повреждения слабо закрепленных конструкций, кровли, линий связи и сельскохозяйственных культур. Будьте внимательны и осторожны!
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Источник: pyatigorsk.org
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