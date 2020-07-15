Пятигорск благоустраивают, сохраняя исторический облик, - машукский камень, извлеченный во время ремонтных работ на улице Анисимова, обретет вторую жизнь в городских скверах и парках. Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Денис Бельчиков, камень, прежде всего, послужит для восстановления подпорных стен в Емануелевском парке. Также часть его планируется использовать при благоустройстве сквера имени Льва Толстого.
Сериал «Машукский камень»
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Фото: архивы пресс-служб
Травертин станет и элементом эстетического оформления территории, прилегающей к четвертому и седьмому питьевым источникам по улице Павлова. Здесь машукский камень поможет восстановить бордюры. Благоустройство данной территории – это примерно две тысячи квадратных метров. Демонтаж старого покрытия уже произведен – впереди укладка камня. Плюс обязательное озеленение.
Источник: pyatigorsk.org
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