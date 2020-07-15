Сериал «Машукский камень»

Пятигорск благоустраивают, сохраняя исторический облик, - машукский камень, извлеченный во время ремонтных работ на улице Анисимова, обретет вторую жизнь в городских скверах и парках. Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Денис Бельчиков, камень, прежде всего, послужит для восстановления подпорных стен в Емануелевском парке. Также часть его планируется использовать при благоустройстве сквера имени Льва Толстого.