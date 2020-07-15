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Сериал «Машукский камень»

  • Фото: архивы пресс-служб

Пятигорск благоустраивают, сохраняя исторический облик, - машукский камень, извлеченный во время ремонтных работ на улице Анисимова,  обретет вторую жизнь в городских скверах и парках.  Как рассказал заместитель главы администрации Пятигорска Денис Бельчиков, камень, прежде всего, послужит для восстановления подпорных стен в Емануелевском парке.  Также часть его планируется использовать при благоустройстве сквера имени Льва Толстого.

  • Фото: Архивы Пресс-служб

Травертин станет и элементом эстетического оформления территории, прилегающей к четвертому и седьмому  питьевым источникам по улице  Павлова. Здесь машукский камень поможет восстановить бордюры. Благоустройство данной территории – это  примерно  две тысячи квадратных метров. Демонтаж старого покрытия уже произведен – впереди укладка камня. Плюс обязательное озеленение. 

Источник: pyatigorsk.org

 

Kirill,
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