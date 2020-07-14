Ессентукский питьевой "пятитысячник" отмечает юбилей

Само здание представляет собой уникальную конструкцию, над которой трудились проектировщики двух двух научных институтов Московского и Пятигорского. В отличии от других ессентукских бюветов форма "пятитысячника" - круг, выполнена без единой колонны. Железобетон, стекло и сталь – придают галерее несколько космический вид. Внутри есть зимний сад, музей скульптур и картин, много информационных стендов и сами стойки для набора минеральной воды. В центре зала расположена фонтанная группа и композиция «Мать-земля». В галерее проводятся тематические мероприятия, творческие и музыкальные вечера. Однако, на время пандемии они прекращены. Знаменитый "пятитысячник" поздравят с юбилеем, как только будут сняты ограничения.



источник: adm-essentuki.ru