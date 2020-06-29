Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. К такому выводу он пришел, основываясь на прогнозе аналитиков, что баррель нефти к концу года подорожает до $60. При этом топ-менеджер отметил, что в условиях пандемии коронавируса делать прогнозы сложно.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков, Генри Гроубу. Он называет на конец года $60–62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс–минус 60 к доллару», – сказал Греф, уточнив, что в случае второй волны COVID-19 «рубль, возможно, станет колебаться».

Российская экономика, по оценкам банкира, проходит вызванный коронавирусом нового типа кризис лучше прогнозов. Если раньше банк давал прогноз падения ВВП от 6 до 9% в зависимости от сроков введенных ограничений, то сейчас речь идет о примерно минус 4,2–4,5% ВВП, «если не случится повторной волны [коронавируса]».