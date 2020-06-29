На Ставрополье загорелась бахча Пономаревых



На кадрах, сделанных со стороны, трассы видно, как от знаменитой бахчи поднимаются клубы черного дыма. Практически сразу на место происшествия приехали пожарные, оперативно потушившие возгорание.



Бахча Пономаревых знаменита своими соломенными скульптурами и треугольными арбузами. Пользователи соцсетей беспокоятся за сохранность соломенных арт-объектов. Некоторые комментаторы предположили, что причиной возгорания мог стать умышленный поджег, совершенный завистниками. Сообщается, что люди и животные при пожаре не пострадали. Ранее «Блокнот Ставрополь» сообщал, что на бахче Пономаревых появилось сразу два новых арт-объекта. Один из них — «убитый» коронавирус, символизирующий победу над инфекцией.

Источник: bloknot-stavropol.ru

