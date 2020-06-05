Режим самоизоляции продлевается в Ставропольском крае до 14 июня 2020 года включительно

Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление, которым продлено действие комплекса ранее введённых ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.

Ограничительные меры сохраняются до 14 июня 2020 года.

Автоматически на этот срок продлено действие ранее выданных гражданам специальных пропусков, без проставления на них дополнительных отметок.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Ставропольского края.