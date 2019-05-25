Международный кинофестиваль «Герой и время» пройдет впервые с 25 мая по 2 июня 2019 г. в Железноводске и других городах агломерации Кавказские Минеральные воды. Фестиваль состоится при поддержке правительства Ставропольского края и губернатора Владимира Владимирова.

Инициаторами Фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов.

Новый смотр лучших фильмов, посвященных актуальным проблемам сегодняшнего времени акцентирует внимание на образе подлинного героя, выразителя духа нашей эпохи. История показывает: именно такой герой способен обеспечить фильмам лидерство и в национальном кинопрокате и в международном.

Место для события выбрано не случайно: Железноводск – один из пунктов драматической географии лермонтовского Печорина, и самого поэта, убитого на дуэли у подножия Машука. Для русской литературы и русского искусства, курорт – это не только место отдыха и веселья, но и, часто, место важнейших событий, определяющих всю биографию героя.

Ключевой целью Фестиваля является утверждение средствами кинематографа эстетической повестки, связанной с продвижением традиционных ценностей, идей созидания, пропагандой российского кино на родине и за рубежом. Не менее важным Фестиваль считает развитие международного сотрудничества, знакомство с талантливыми авторами со всего мира, создание единой творческой, здоровой во всех смыслах, среды.

Наконец, Фестиваль призван стать местом выявления и поддержки молодых талантов, точкой развития современной драматургии и продюсирования, площадкой для обмена опытом и идеями в области мировой киноиндустрии.