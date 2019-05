Международный кинофестиваль "ГЕРОЙ И ВРЕМЯ"

25 мая

13.00 Мероприятие проходит в рамках программы «Я-артист» при поддержке Правительства Ставропольского края.

«Я – АРТИСТ!». Творческая встреча с артистами Ставропольского театра драмы им. М.Ю.Лермонтова с. Безопасное Дом культуры

16.00 Торжественная церемония открытия фестиваля Городской дворец культуры. Большой кинозал.

18.00 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, СССР, 1984 г, режиссер В.Меньшов. 107 мин. 12+ Городской дворец культуры. Большой кинозал.

20.00 ПЕЛАГЕЯ. Концерт Сцена перед Пушкинской галереей.

26 мая

11.00 НЕПОБЕДИМАЯ, Россия, 2018, 52 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Александр Зиненко Городской дворец культуры. Большой кинозал.

13.00 СЕРДЦЕ МИРА, Россия-Литва, 2018, 124 мин. 18+ Конкурс игрового кино. Режиссер Наталия Мещанинова Городской дворец культуры. Большой кинозал.

16.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, Россия, 2017, 110 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Режиссер Дмитрий Васюков Городской дворец культуры. Большой кинозал.

19.00 LA FUGA (GIRL IN FLIGHT) / ПОБЕГ (ДЕВОЧКА В ПОЛЕТЕ), Швейцария-Италия, 2017, 75 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляют режиссер Sandra Vannucchi и актриса Lisa Ruth Andreozzi Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ и группа «КРЕСТНЫЙ ПАПА». Концерт Сцена перед Пушкинской галереей.

27 мая

11.00 НА КРАЮ, Россия, 2016, 45 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Юлия Бобкова. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 НЕПОБЕДИМАЯ, Россия, 2018, 52 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Александр Зиненко. Городской дворец культуры. Малый кинозал.

13.00 КОСТЕР НА ВЕТРУ, Россия (Якутия), 2016, 84 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Представляют режиссер Дмитрий Давыдов и оператор Иван Семенов Городской дворец культуры. Большой кинозал.

14.00 LA FUGA (GIRL IN FLIGHT) / ПОБЕГ (ДЕВОЧКА В ПОЛЕТЕ), Швейцария-Италия, 2017, 75 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляют режиссер Sandra Vannucchi и актриса Lisa Ruth Andreozzi Городской дворец культуры. Малый кинозал.

16.00 СЕРДЦЕ МИРА, Россия-Литва, 2018, Режиссер Наталия Мещанинова, 124 мин. 18+ Конкурс игрового кино Городской дворец культуры. Большой кинозал.

17.00 ДРУГАЯ ЖИЗНЬ, Россия, 2017, 110 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Режиссер Дмитрий Васюков Городской дворец культуры. Малый кинозал.

19.00 АПОСТАСИЯ, Россия, 2017, 132 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Представляют режиссер Алексей Мурадов и оператор Роберт Филатов Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 ДМИТРИЙ ХАРАТЬЯН. Концерт Сцена перед Пушкинской галереей.

28 мая

11.00 ЖИЗНЬ С БАКТЕРИЯМИ, Россия, 2017, 52 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Станислав Ставинов Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 НА КРАЮ, Россия, 2016, 45 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Юлия Бобкова Городской дворец культуры. Малый кинозал.

13.00 LUCANIA / ЛУКАНИЯ, Италия, 2018, 85 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляют режиссер Gigi Roccati и актер, продюсер Joe Capalbo Городской дворец культуры. Большой кинозал.

14.00 КОСТЕР НА ВЕТРУ, Россия (Якутия), 2016, 84 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Представляют режиссер Дмитрий Давыдов и оператор Иван Семенов Городской дворец культуры. Малый кинозал.

16.00 TEL AVIV ON FIRE / ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ, Люксембург-Бельгия-Израиль-Франция, 2018, 97 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

17.00 АПОСТАСИЯ, Россия, 2017, 132 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Представляют режиссер Алексей Мурадов и оператор Роберт Филатов Городской дворец культуры. Малый кинозал.

19.00 MIEWOHARU / ERIKO, PRETENDED / ЭРИКО-ПРИТВОРЩИЦА, Япония, 2016, 93 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Европейская премьера. Представляют режиссер Akiyo Fujimura и продюсер Taro Imai Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 Оп-Хлоп Оркестр ВИТАМИНЫ. Концерт. Сцена перед Пушкинской галереей.

29 мая

11.00 BLIND / СЛЕПАЯ, Мексика, 2018. 30 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляют режиссер, продюсер Nestor Saenz Campos, продюсер Clara Del Carmen Perez Sanchez

СПАСАТЕЛЬ, Россия, 2018, 28 мин. Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет продюсер Юрий Обухов. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 ЖИЗНЬ С БАКТЕРИЯМИ, Россия, 2017, 52 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет режиссер Станислав Ставинов Городской дворец культуры. Малый кинозал.

13.00 THE TESTAMENT / СВИДЕТЕЛЬСТВО, Австрия-Израиль, 2017, 94 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Представляет режиссер Amichai Greenberg. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

14.00 MIEWOHARU / ERIKO, PRETENDED / ЭРИКО-ПРИТВОРЩИЦА, Япония, 2016, 93 мин. 16+ Конкурс игрового кино. Европейская премьера. Представляют режиссер Akiyo Fujimura и продюсер Taro Imai. Городской дворец культуры. Малый кинозал.

16.00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS / THE DEAD AND THE OTHERS / ДОЖДЬ – ЭТО ПЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ МЕРТВЫХ, Португалия-Бразилия, 2018, 114 мин. 18+ Конкурс игрового кино Городской дворец культуры. Большой кинозал.

17.00 LUCANIA / ЛУКАНИЯ, Италия, 2018, 85 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляют режиссер Gigi Roccati и актер, продюсер Joe Capalbo Городской дворец культуры. Малый кинозал.

19.00 TEL AVIV ON FIRE / ТЕЛЬ-АВИВ В ОГНЕ, Люксембург-Бельгия-Израиль-Франция, 2018, 97 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 ТИПСИ ТИП. Концерт Сцена перед Пушкинской галереей.

30 мая

11.00 THE WHITE MAZE / БЕЛЫЙ ЛАБИРИНТ, Австрия, 2016. 52 мин. 6+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет режиссер Matthias Mayr Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 BLIND / СЛЕПАЯ, Мексика, 2018. 30 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляют режиссер, продюсер Nestor Saenz Campos, продюсер Clara Del Carmen Perez Sanchez

СПАСАТЕЛЬ, Россия, 2018, 28 мин. Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет продюсер Юрий Обухов Городской дворец культуры. Малый кинозал.

13.00 CHEHEL KACHAL / FORTY BALDIES / СОРОК ЛЫСЫХ, Иран, 2017, 86 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

14.00 CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS / THE DEAD AND THE OTHERS / ДОЖДЬ – ЭТО ПЕНИЕ В ДЕРЕВНЕ МЕРТВЫХ, Португалия-Бразилия, 2018, 114 мин. 18+ Конкурс игрового кино Городской дворец культуры. Малый кинозал.

16.00 IMMER UND EWIG / THE JOURNEY — A STORY OF LOVE / ПУТЕШЕСТВИЕ – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, Швейцария, 2018. 85 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет оператор Pierre Mennel Городской дворец культуры. Большой кинозал.

19.00 THE TESTAMENT / СВИДЕТЕЛЬСТВО, Австрия-Израиль, 2017, 94 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Представляет режиссер Amichai Greenberg Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 Эстрадно-духовой оркестр «ДИАПАЗОН». Концерт Сцена перед Пушкинской галереей

31 мая

11.00 SAREVO / ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ Иран, 2017, 30 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляет режиссер Mohammad Abdollahi

SIBERIA: RAIDERS OF THE LOST AGE / СИБИРЬ: В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ, Франция, 2017, 36 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет оператор Cécile Thuillier Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 THE WHITE MAZE / БЕЛЫЙ ЛАБИРИНТ, Австрия, 2016. 52 мин. 6+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет режиссер Matthias Mayr Городской дворец культуры. Малый кинозал.

13.00 SARALA VIRALA / ORGANIC SAGE OF INDIA / ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАЛФЕЙ ИНДИИ, Индия. 2019, 51 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляют продюсеры Sujatha HR и Vishu Kumar NR Городской дворец культуры. Большой кинозал.

14.00 CHEHEL KACHAL / FORTY BALDIES / СОРОК ЛЫСЫХ, Иран, 2017, 86 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Городской дворец культуры. Малый кинозал.

16.00 SUDANI FROM NIGERIA / СУДАНИ ИЗ НИГЕРИИ, Индия, 2018, 120 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Европейская премьера. Представляет режиссер Zakaria Городской дворец культуры. Большой кинозал.

17.00 IMMER UND EWIG / THE JOURNEY — A STORY OF LOVE / ПУТЕШЕСТВИЕ – ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, Швейцария, 2018. 85 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Представляет оператор Pierre Mennel Городской дворец культуры. Малый кинозал.

19.00 KASALA / КАСАЛА, Нигерия, 2018, 83 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляет режиссер Ema Edosio Городской дворец культуры. Большой кинозал.

21.00 ОЛЕГ НЕСТЕРОВ. Программа «ИЗ ЖИЗНИ ПЛАНЕТ». Музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х Сцена перед Пушкинской галереей

1 июня

11.00 ΆΣΕ ΤΗ ΒΑΡΚΟΎΛΑ ΝΑ ΤΡΈΧΕΙ / LET THE BOAT SAIL / ПУСТЬ ЛОДКА ПЛЫВЕТ, Греция, 2018, 53 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера. Городской дворец культуры. Большой кинозал.

12.00 SAREVO / ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ, Иран, 2017, 30 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляет режиссер Mohammad Abdollahi

SIBERIA: RAIDERS OF THE LOST AGE / СИБИРЬ: В ПОИСКАХ ЗАТЕРЯННОГО ВРЕМЕНИ, Франция, 2017, 36 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Представляет оператор Cécile Thuillier. Городской дворец культуры. Малый кинозал.

14.00 SUDANI FROM NIGERIA / СУДАНИ ИЗ НИГЕРИИ, Индия, 2018, 120 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Европейская премьера. Представляет режиссер Zakaria Городской дворец культуры. Малый кинозал.

17.00 SARALA VIRALA / ORGANIC SAGE OF INDIA / ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАЛФЕЙ ИНДИИ, Индия. 2019, 51 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Европейская премьера. Представляют продюсеры Sujatha HR и Vishu Kumar NR Городской дворец культуры. Малый кинозал.

21.00 Дмитрий Певцов и «Певцовъ-оркестр». Программа «БАЛЛАДА О ВЫСОЦКОМ» Сцена перед Пушкинской галереей

2 июня

12.00 ΆΣΕ ΤΗ ΒΑΡΚΟΎΛΑ ΝΑ ΤΡΈΧΕΙ / LET THE BOAT SAIL / ПУСТЬ ЛОДКА ПЛЫВЕТ, Греция, 2018, 53 мин. 12+ Конкурс неигрового кино. Российская премьера Городской дворец культуры. Малый кинозал.

14.00 KASALA / КАСАЛА, Нигерия, 2018, 83 мин. 12+ Конкурс игрового кино. Российская премьера. Представляет режиссер Ema Edosio Городской дворец культуры. Малый кинозал.

21.00 ЭМИР КУСТУРИЦА и THE NO SMOKING ORCHESTRA. Концерт Сцена перед Пушкинской галереей