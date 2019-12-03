Гастрономический ужин в Tesla Bar&Grill

Основной тематикой вечера стала скандинавская кухня в современном прочтении: гости смогли попробовать самые смелые сочетания – от “Ложного трюфеля” из печеночного паштета на подушке из риса до зобной железы теленка, салата с цыпленком на еловой ветви и мороженого из печеного картофеля и осетровой икры.