Гастрономический ужин в Tesla Bar&Grill

Событие, которого ждали все гурманы и искатели острых гастрономических приключений, прошло в минувшую пятницу под предводительством приглашенного гостя из Москвы – шеф-повара успешных столичных проектов “Пробка на Цветном”, “На Мосфильмовской” и Larionov Михаила Кощеева.
Основной тематикой вечера стала скандинавская кухня в современном прочтении: гости смогли попробовать самые смелые сочетания – от “Ложного трюфеля” из печеночного паштета на подушке из риса до зобной железы теленка, салата с цыпленком на еловой ветви и мороженого из печеного картофеля и осетровой икры.
ТЕКСТ: МИЛАНА АЛЬМОВА. ФОТО: АРХИВЫ TESLA Bar&Grill
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