Пять дней Недели моды пролетели как один благодаря насыщенной программе: зрители увидели более 500 модных образов, просмотрели 16 кинокартин на фестивале фэшн-фильмов Triple F, посетили мастер-класс по съемке обложки для глянца от итальянского фотографа Тони Федерико. Правило зарубежных недель моды see now buy now прижилось и в Сочи – коллекции были доступны для зрителей и байеров сразу после показа.