Публичная консультация Михаила Лабковского в Зимнем театре
На лекции «Как перестать беспокоиться и начать радоваться жизни» он разбирал причины страха и рассказывал, как не откладывать жизнь на потом из-за опасения, что ничего не получится.
Самый медийный психолог страны, автор бестселлера «Хочу и буду: принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» и ведущий передачи «Взрослым о взрослых» на радио «Серебрянный дождь» предпочитает называть свои выступления «интерактивным стендапом».
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