Творческий вечер Василия Аккермана

Известный публицист современности Василий Аккерман прочел неизданные главы из книги «По любви. Грязный стиль» в первом и единственном испанском ресторане Сочи. Молодой, но уже невероятно популярный писатель и поэт успел получить образование в Лондоне, вернуться в Россию и стать здесь успешным колумнистом уважаемых изданий. Дерзкий и грубый Вася Аккерман со знанием дела и страстью в голосе говорит о женщинах, сексе и любви.