День рождения Skin Expert

Шумно и с размахом прошло празднование дня рождения клиники дерматологии и косметологии Skin Expert. Гости торжества получили приятные подарки, насладились развлекательной программой, а также живой саксофонной музыкой. Ко дню рождения была приурочена и информационная составляющая – презентация нового урологического направления на базе клиники в Имеретинской низменности, а в конце мероприятия между гостями был проведен розыгрыш 30 000 рублей.