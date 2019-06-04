Ужин от Айдара Бакирова и Андрея Матюхи в ресторане D.O.M.

Ужин в четыре руки от лучшего шефа Краснодара Андрея Матюхи и шеф-повара ресторана D.O.M. Айдара Бакирова состоял из восьми необычных авторских блюд из локальных продуктов в сопровождении гастрономического пейринга с шотландским виски. В меню были сельдереевые стейки с гарниром из утки, цитрусовая редька со жженой цветной капустой, кубанская сметана, черноморская тюлька и другие специалитеты.