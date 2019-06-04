В апреле прошел очередной день с Shopping Club.

Местом встречи десяти девушек стал спа-салон, где состоялось знакомство со специалистами и уникальными программами. Следующей локацией был клуб красоты с демонстрацией уникальных уходовых процедур для волос, а ювелирный бутик встретил гостей презентацией новой коллекции изделий. Завершением дня стало посещение фитнес-клуба, где для всех участниц была проведена индивидуальная тренировка.